Festival de musique classique Saint-Pol-de-Léon 9 juillet 2025

Finistère

Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

9 juillet 2025 18:30

16 juillet 2025

2025-07-09

9 juillet Shiho Narushima, piano, et Gilles de Talhouët, flûte, dans un programme W.A. Mozart, R. Hahn, P. Gaubert, A. Roussel, Y. Taïra, C. Debussy et M. Bonis.

10 juillet Anne Roturier, violoncelle, et Jean Estournet, violon, dans un programme M. Ravel, F. Schubert.

12 juillet concert aux chandelles ! Marie Laure Bouillon, flûte traversière, et Benoît Roulland, guitare 7 cordes et arrangements, dans un programme Frédéric II de Prusse, W. Von Bayreuth, J.J. Quantz, Carl Ph. E. Bach, J.S. Bach, B. Roulland, P.I. Tchaïkovski.

16 juillet Yury Revich, violon, dans un programme, J.S. Bach, A. Romberg, A. Vivaldi, F. Kreisler, Paganini, G. Tartini, E. Ysaye et Y. Revich.

Réservations en ligne ou achat des billets sur place à l’entrée des concerts. .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

