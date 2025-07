Festival de musique classique Sancey

Festival de musique classique Sancey jeudi 10 juillet 2025.

Festival de musique classique

Sancey Doubs

Début : 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-13 16:30:00

2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13

La Communauté de Communes du Pays de Sancey‑Belleherbe invite mélomanes, curieux et amoureux du patrimoine à vivre un moment d’exception avec la deuxième édition de son Festival de musique classique, du 10 au 13 juillet 2025.

Dans une volonté de valoriser les richesses du territoire tout en rendant la musique classique accessible à tous, six concerts gratuits sont proposés dans des lieux emblématiques églises, chapelles, sites patrimoniaux et espaces extérieurs répartis sur les communes de Belvoir, Bretonvillers, Vaudrivillers, Sancey et Péseux.

Cette nouvelle édition, portée par la CCPSB en partenariat avec Tatiana Simonova, les associations Musiques à Saint-Hipp’ et Piano en liberté, met à l’honneur de nombreux formats :

Concert-conférence, récitals aux chandelles, conte musical, opéra, musique en plein air…

Une diversité d’ensembles piano solo, trio à vent, violoncelle, voix, cors des Alpes…

Chaque représentation promet une rencontre vivante et sensible entre musique et patrimoine, dans un esprit chaleureux et intimiste.

Temps forts du programme :

Mercredi 10 juillet 20h30 Belvoir Concert-conférence romantique (piano & violoncelle)

Jeudi 11 juillet 20h30 Bretonvillers Concert aux chandelles + moment d’échange avec les artistes

Vendredi 12 juillet 17h Vaudrivillers Concert champêtre autour des vents (cor des Alpes, clarinette…)

Vendredi 12 juillet 20h30 Sancey Grand concert symphonique (piano & trio à vent)

Samedi 13 juillet 15h Sancey “Voix sans frontières” airs d’opéra et classiques français

Samedi 13 juillet 17h Péseux Conte musical “Ma mère l’Oye” de Maurice Ravel .

Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

