Festival de musique Crosey-le-Petit
Festival de musique Crosey-le-Petit mercredi 8 juillet 2026.
Crosey-le-Petit
Festival de musique
Église Crosey-le-Petit Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Pour la première soirée du partenariat avec le festival de St Hippolyte, assistez à un duo, contrebasse de Suskind. Laissez vous emporter par ces mélodies dans une charmante église. .
Église Crosey-le-Petit 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Festival de musique
L’événement Festival de musique Crosey-le-Petit a été mis à jour le 2026-06-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE