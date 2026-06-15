Crosey-le-Petit

Festival de musique

Église Crosey-le-Petit Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour la première soirée du partenariat avec le festival de St Hippolyte, assistez à un duo, contrebasse de Suskind. Laissez vous emporter par ces mélodies dans une charmante église. .

Église Crosey-le-Petit 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Festival de musique

L’événement Festival de musique Crosey-le-Petit a été mis à jour le 2026-06-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE