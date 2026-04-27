Festival de Musique d’Alleins en Provence Rue Du 14 Juillet Alleins

Alleins

Festival de Musique d’Alleins en Provence

Du vendredi 8 au samedi 9 mai 2026 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue Du 14 Juillet Lavoir de la Grand Font Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Après une première édition très réussie, le festival de musique en Provence d’Alleins vous donne rendez-vous en 2026 pour deux nouvelles soirée musicales !

Cette année, deux soirées vous sont proposées pour célébrer la musique à Alleins le vendredi 8 et samedi 9 mai prochains. Toujours dans le cadre plein de charme de l’ancien lavoir de la Gran Font.

Détail de la programmation à venir. .

Rue Du 14 Juillet Lavoir de la Grand Font Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

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English :

After a very successful first edition, the festival Musique en Provence returns in 2026 !

L’événement Festival de Musique d’Alleins en Provence Alleins a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes