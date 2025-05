Festival de Musique d’Alleins en Provence Amazing Nina – Rue Du 14 Juillet Alleins, 17 mai 2025 20:00, Alleins.

Bouches-du-Rhône

Festival de Musique d’Alleins en Provence Amazing Nina Samedi 17 mai 2025 à 20h. Rue Du 14 Juillet Lavoir de la Grand Font Alleins Bouches-du-Rhône

En 2025, Alleins organise son premier festival de musique en Provence !

Pour cette nouvelle date, place à l’intensité et au swing avec le projet Amazing Nina, un hommage vibrant à Nina Simone.

Portée par la voix puissante et habitée d’Alice Martinez, cette formation fait revivre les moments forts de la carrière de l’icône du jazz et de la soul. Ce quartet, qui a débuté son aventure musicale le jour anniversaire de la disparition de Nina Simone, vous embarque dans un voyage musical empreint de passion, de lutte et d’élégance. .

Rue Du 14 Juillet Lavoir de la Grand Font

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

English :

In 2025, Alleins organizes its first music festival in Provence!

For this new date, it’s time for intensity and swing with the Amazing Nina project, a vibrant tribute to Nina Simone.

German :

Im Jahr 2025 veranstaltet Alleins sein erstes Musikfestival in der Provence!

An diesem neuen Termin heißt es: Bühne frei für Intensität und Swing mit dem Projekt Amazing Nina, einer vibrierenden Hommage an Nina Simone.

Italiano :

Nel 2025, Alleins organizza il suo primo festival musicale in Provenza!

Per questo nuovo appuntamento, si parla di intensità e swing con il progetto Amazing Nina, un vibrante tributo a Nina Simone.

Espanol :

En 2025, Alleins organiza su primer festival de música en Provenza

Para esta nueva cita, todo es intensidad y swing con el proyecto Amazing Nina, un vibrante homenaje a Nina Simone.

