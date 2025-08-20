Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Aubade gratuite Saint-Vaast-la-Hougue
Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Aubade gratuite Saint-Vaast-la-Hougue mercredi 20 août 2025.
Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Début : 2025-08-20 19:00:00
fin : 2025-08-20
2025-08-20
Aubade gratuite sur le bateau de la SNSM Place Belle-Isle Saint-Vaast
Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » ! .
English : Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Aubade gratuite
