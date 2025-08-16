Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert à l’église de Morsalines église de Morsalines Quettehou
Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert à l’église de Morsalines église de Morsalines Quettehou samedi 16 août 2025.
Début : 2025-08-16 18:00:00
fin : 2025-08-16
2025-08-16
Concert à l’église de Morsalines :
Quatuor de Chostakovitch N°8
Duo à 2 altos Franck Bridge
Octuor de Mendelssohn
Surprise !
Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » !
Les billets sont en vente sur place, 30 min avant chaque concert , et en ligne. .
