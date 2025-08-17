Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert à l’église de Réville Réville

Réville Manche

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Concert à l’église de Réville

Danses profanes et sacrées de Debussy

Septuor de Ravel

Sextuor de Brahms

Surprise !

Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » !

Les billets sont en vente sur place, 30 min avant chaque concert , et en ligne. .

Réville 50760 Manche Normandie

