Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert à l’église de Réville
Réville
Début : 2025-08-17 18:00:00
fin : 2025-08-17
2025-08-17
Concert à l’église de Réville
Danses profanes et sacrées de Debussy
Septuor de Ravel
Sextuor de Brahms
Surprise !
Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » !
Les billets sont en vente sur place, 30 min avant chaque concert , et en ligne. .
Réville 50760 Manche Normandie
