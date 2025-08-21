Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert à Valcanville Valcanville
Valcanville Manche
Début : 2025-08-21 18:00:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Concert à Valcanville
Trio de Rachmaninoff
Quintette de Chostakovitch
Surprise !
Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » !
Les billets sont en vente sur place, 30 min avant chaque concert , et en ligne. .
Valcanville 50760 Manche Normandie
