Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert de clôture à l’église de Montfarville Montfarville jeudi 21 août 2025.

4 Rue de la Poste Montfarville Manche

Début : 2025-08-21 18:00:00

2025-08-21

Concert de clôture à l’église de Montfarville

Quintette à 2 violoncelles de Schubert

6è Concerto Brandebourgeois de Bach

Surprises !

Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » !

Les billets sont en vente sur place, 30 min avant chaque concert , et en ligne. .

4 Rue de la Poste Montfarville 50760 Manche Normandie

