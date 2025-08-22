Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert gratuit du Chœur des Habitants Halle aux Grains Quettehou

Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert gratuit du Chœur des Habitants Halle aux Grains Quettehou vendredi 22 août 2025.

Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert gratuit du Chœur des Habitants

Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 12:15:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Concert gratuit du Chœur des Habitants à la Halle aux Grains de Quettehou

Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » ! .

Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie

English : Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert gratuit du Chœur des Habitants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Concert gratuit du Chœur des Habitants Quettehou a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Cotentin Le Val de Saire