Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Halle aux Grains de Quettehou Halle aux Grains Quettehou

Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Halle aux Grains de Quettehou Halle aux Grains Quettehou mardi 19 août 2025.

Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Halle aux Grains de Quettehou

Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

Concert à la Halle aux Grains de Quettehou

Quintette à vents de Beethoven

Quintette de Schumann

Surprises !

Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » !

Les billets sont en vente sur place, 30 min avant chaque concert , et en ligne. .

Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie

English : Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Halle aux Grains de Quettehou

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Halle aux Grains de Quettehou Quettehou a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Cotentin Le Val de Saire