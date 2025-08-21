Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Petit déjeuner musical gratuit Fermanville

église Fermanville Manche

Début : 2025-08-21 09:30:00

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Petit déjeuner musical gratuit à l’église de Fermanville

Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » ! .

église Fermanville 50840 Manche Normandie

English : Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Petit déjeuner musical gratuit

