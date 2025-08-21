Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Petit déjeuner musical gratuit Fermanville
Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Petit déjeuner musical gratuit Fermanville jeudi 21 août 2025.
Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Petit déjeuner musical gratuit
église Fermanville Manche
Début : 2025-08-21 09:30:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Petit déjeuner musical gratuit à l’église de Fermanville
Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » ! .
église Fermanville 50840 Manche Normandie
