Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Pique-nique ouvert à tous la Commanderie Valcanville jeudi 21 août 2025.

la Commanderie Rue de la Commanderie Valcanville Manche

Début : 2025-08-21 19:45:00

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Pique-nique ouvert à tous à la Commanderie de Valcanville (munissez-vous de vos victuailles, nous nous chargeons des tables et chaises…)

Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » ! .

la Commanderie Rue de la Commanderie Valcanville 50760 Manche Normandie

English : Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Pique-nique ouvert à tous

