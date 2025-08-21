Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Pique-nique ouvert à tous la Commanderie Valcanville
Festival de Musique de Chambre en Val de Saire 2025 Pique-nique ouvert à tous la Commanderie Valcanville jeudi 21 août 2025.
la Commanderie Rue de la Commanderie Valcanville Manche
Début : 2025-08-21 19:45:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Pique-nique ouvert à tous à la Commanderie de Valcanville (munissez-vous de vos victuailles, nous nous chargeons des tables et chaises…)
Edition 2025 attendez-vous à être surpris… Du 16 au 22 août 2025, le festival fête son 10e anniversaire, sur le thème des « Surprises » ! .
la Commanderie Rue de la Commanderie Valcanville 50760 Manche Normandie
