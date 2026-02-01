Le Festival de Musique de Chambre du Conservatoire Gabriel Fauré « EnsembleS ! » est l’occasion d’une part, pour le public, d’écouter dans des conditions privilégiées des médaillons musicaux de duos, trios ou quatuors. D’autre part, pour les élèves interprètes (1er et 2eme cycles), c’est l’occasion de la découverte de la musique de chambre : jouer ensemble et offrir au public des moments de complicité musicale.

Le répertoire est riche et varié invitant à la découverte ou redécouverte de compositeurs classiques et contemporains.

PROGRAMMES

J1 : Jeudi 5 février 18h00-19h00 – Auditorium CMA5

J2 : Vendredi 6 février 19h00-20h00 – Centre Paris Anim’ Arras

J3 : Samedi 7 février 17h00-18h00 – Auditorium

Un Festival pour découvrir et s’initier à la Musique de Chambre.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



