Festival de Musique de Chambre Palais des Congrès Perros-Guirec

Festival de Musique de Chambre

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

2026-07-29

en attente de programmation .

Palais des Congrès 1 Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 85 67

