Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de l’école intercommunale de musique Domrémy-la-Pucelle 29 juin 2025 17:00

Vosges

Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de l’école intercommunale de musique 2 rue Principale Domrémy-la-Pucelle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

La commune de Domremy-la-Pucelle lance son tout premier festival de musique avec 4 concerts programmés au cœur de l’église Saint-Remy où l’acoustique est parfaite pour écouter ces représentations.

C’est l’école intercommunale de musique qui ouvre les festivités avec un concert de fin d’année pour ses élèves. Ce concert est gratuit (participation au chapeau la somme récoltée sera reversée à l’école de musique).

Au programme :

– Mickaël Rutishauser accompagnera la chanteuse Solène Sroka pour 15 à 20 minutes de chansons.

– La chorale neuf de chœur se produira après ce 1er duo.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (nombre de places limitées).Tout public

0 .

2 rue Principale

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

English :

The commune of Domremy-la-Pucelle is launching its very first music festival, with 4 concerts scheduled in the heart of Saint-Remy church, where the acoustics are perfect for listening to these performances.

The intercommunal music school opens the festivities with an end-of-year concert for its students. The concert is free of charge (participation by the hat? the proceeds will be donated to the music school).

On the program:

– Mickaël Rutishauser will accompany singer Solène Sroka for 15 to 20 minutes of song.

– The neuf de ch?ur choir will perform after this 1st duet.

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (limited number of places).

German :

Die Gemeinde Domremy-la-Pucelle startet ihr allererstes Musikfestival mit vier Konzerten in der Kirche Saint-Remy, die eine perfekte Akustik für die Aufführungen bietet.

Die interkommunale Musikschule eröffnet die Feierlichkeiten mit einem Jahresabschlusskonzert ihrer Schüler. Das Konzert ist kostenlos (Hutgeld ? der Erlös geht an die Musikschule).

Auf dem Programm stehen:

– Mickaël Rutishauser wird die Sängerin Solène Sroka für 15 bis 20 Minuten mit Liedern begleiten.

– Der Chor neuf de ch?ur wird nach diesem ersten Duett auftreten.

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen).

Italiano :

Il comune di Domremy-la-Pucelle lancia il suo primo festival musicale, con 4 concerti in programma nel cuore della chiesa di Saint-Remy, dove l’acustica è perfetta per ascoltare questi spettacoli.

La scuola di musica intercomunale apre i festeggiamenti con un concerto di fine anno per i suoi allievi. Il concerto è gratuito (ingresso a cappello il ricavato sarà devoluto alla scuola di musica).

In programma:

– Mickaël Rutishauser accompagnerà la cantante Solène Sroka per 15-20 minuti di canzoni.

– Dopo questo primo duetto si esibirà il coro neuf de ch?ur.

Prenotazione obbligatoria presso l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (numero di posti limitato).

Espanol :

El municipio de Domremy-la-Pucelle lanza su primer festival de música, con 4 conciertos programados en el corazón de la iglesia de Saint-Remy, donde la acústica es perfecta para escuchar estas actuaciones.

La escuela intermunicipal de música inaugura la fiesta con un concierto de fin de curso para sus alumnos. El concierto es gratuito (entrada con sombrero la recaudación se donará a la escuela de música).

En el programa:

– Mickaël Rutishauser acompañará a la cantante Solène Sroka durante 15 o 20 minutos de canciones.

– Tras este primer dúo, actuará el coro neuf de ch?ur.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos (plazas limitadas).

L’événement Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de l’école intercommunale de musique Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2025-06-23 par OT DE L’OUEST DES VOSGES