Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de l’ensemble Soranza Domrémy-la-Pucelle 13 juillet 2025 17:00

Vosges

Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de l’ensemble Soranza 2 rue Principale Domrémy-la-Pucelle Vosges

La commune de Domremy-la-Pucelle lance son tout premier festival de musique avec 4 concerts programmés au cœur de l’église Saint-Remy où l’acoustique est parfaite pour écouter ces représentations.

Pour ce 3ème concert, retrouvez l’Ensemble Soranza.

L’Ensemble Soranza présente une formation constituée de six musiciens (cornettiste, serpentiste, sacqueboutier, claveciniste/organiste, percussionniste et chanteuse soprano) et d’une comédienne. La réunion de ces instruments permet une grande diversité de combinaisons sonores. La présence du serpent est la plus inattendue puisque cet instrument, d’abord destiné à accompagner les offices du plain-chant parmi les chantres ou le continuo des ensembles instrumentaux d’église, s’est ensuite illustré comme instrument de musique militaire puis orchestrale.

Au sein de l’Ensemble Soranza, il joue, avec la sacqueboute et le cornet, le rôle d’un instrument de musique de chambre. Le spectacle costumé, chanté et joué proposé par cet ensemble conte au spectateur plusieurs histoires d’amour vécues par des femmes au cœur de la Renaissance française.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (nombre de places limitées).Tout public

2 rue Principale

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

English :

The commune of Domremy-la-Pucelle is launching its very first music festival, with 4 concerts scheduled in the heart of Saint-Remy church, where the acoustics are perfect for listening to these performances.

The 3rd concert features the Soranza Ensemble.

Ensemble Soranza is a group of six musicians (cornetist, serpentitist, sackbut player, harpsichordist/organist, percussionist and soprano singer) and an actress. The combination of these instruments allows for a wide variety of sound combinations. The presence of the snake is the most unexpected, since this instrument, originally intended to accompany plainchant services among cantors or the continuo of church instrumental ensembles, went on to make its mark as an instrument of military and then orchestral music.

In the Soranza Ensemble, it plays, along with the sackbut and cornet, the role of a chamber music instrument. The costumed, sung and played show offered by this ensemble tells the spectator several love stories told by women in the heart of the French Renaissance.

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (limited number of places).

German :

Die Gemeinde Domremy-la-Pucelle startet ihr allererstes Musikfestival mit vier Konzerten in der Kirche Saint-Remy, die eine perfekte Akustik für die Aufführungen bietet.

Für das dritte Konzert wurde das Ensemble Soranza eingeladen.

Das Ensemble Soranza besteht aus sechs Musikern (Kornettist, Serpentinist, Sacqueboutier, Cembalist/Organist, Perkussionist und Sopransängerin) und einer Schauspielerin. Die Zusammenführung dieser Instrumente ermöglicht eine große Vielfalt an Klangkombinationen. Am unerwartetsten ist die Anwesenheit der Schlange, denn dieses Instrument, das ursprünglich dazu bestimmt war, den Cantus clausus unter den Sängern oder das Continuo in kirchlichen Instrumentalensembles zu begleiten, hat sich später als Instrument der Militär- und später der Orchestermusik hervorgetan.

Im Soranza-Ensemble spielt sie zusammen mit der Posaune und dem Kornett die Rolle eines Kammermusikinstruments. Das Ensemble erzählt in Kostümen, Gesang und Schauspiel verschiedene Liebesgeschichten von Frauen in der französischen Renaissance.

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich (begrenzte Platzzahl).

Italiano :

Il comune di Domremy-la-Pucelle lancia il suo primo festival musicale, con 4 concerti in programma nel cuore della chiesa di Saint-Remy, dove l’acustica è perfetta per ascoltare questi spettacoli.

Il terzo concerto vedrà protagonista il Soranza Ensemble.

Il Soranza Ensemble è composto da sei musicisti (cornettista, serpentista, suonatore di sackbut, clavicembalista/organista, percussionista e cantante soprano) e da un’attrice. La combinazione di questi strumenti permette un’ampia varietà di combinazioni sonore. La presenza del serpente è la più inaspettata, dal momento che questo strumento, originariamente destinato ad accompagnare i servizi di plainsong tra i cantori o il continuo di ensemble strumentali ecclesiastici, si è poi imposto come strumento di musica militare e poi orchestrale.

Come membro dell’Ensemble Soranza, svolge il ruolo di strumento da camera accanto al sackbut e alla cornetta. Lo spettacolo in costume, cantato e suonato presentato da questo ensemble racconta diverse storie d’amore raccontate da donne nel cuore del Rinascimento francese.

Le prenotazioni devono essere effettuate presso l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (numero di posti limitato).

Espanol :

El municipio de Domremy-la-Pucelle lanza su primer festival de música, con 4 conciertos programados en el corazón de la iglesia de Saint-Remy, donde la acústica es perfecta para escuchar estas actuaciones.

El 3er concierto estará protagonizado por el Ensemble Soranza.

El Ensemble Soranza está formado por seis músicos (cornetista, serpentistas, sacabuche, clavecinista/organista, percusionista y cantante soprano) y una actriz. La combinación de estos instrumentos permite una gran variedad de combinaciones sonoras. La presencia de la serpiente es la más inesperada, ya que este instrumento, originalmente destinado a acompañar los servicios de canto llano entre los cantantes o el continuo de los conjuntos instrumentales eclesiásticos, pasó a imponerse como instrumento de música militar y luego orquestal.

Como miembro del conjunto Soranza, desempeña el papel de instrumento de música de cámara junto al sacabuche y la corneta. El espectáculo disfrazado, cantado e interpretado por este conjunto narra varias historias de amor contadas por mujeres en pleno Renacimiento francés.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos (plazas limitadas).

