Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de Mickaël Parisot Domrémy-la-Pucelle 20 juillet 2025 17:00

La commune de Domremy-la-Pucelle lance son tout premier festival de musique avec 4 concerts programmés au cœur de l’église Saint-Remy où l’acoustique est parfaite pour écouter ces représentations.

Pour ce quatrième et dernier concert, Mickaël Parisot propose un concert de claviorganum.

Cet instrument encore appelé clavecin organisé, est une de ces utopies en musique elle résulte de l’association dans le même instrument d’un clavecin et d’un orgue à tuyaux, en combinant alors les caractéristiques et qualités des deux instruments sons tenus et lisibilité polyphonique de l’orgue ; attaques, vitalité rythmique et définition sonore du clavecin… Michaël Parisot, claveciniste, organiste, et directeur musical de l’ensemble Vesontio, vous propose un programme pour mettre en valeur cet instrument proprement inouï.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (nombre de places limitées).Tout public

2 rue Principale

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

English :

The commune of Domremy-la-Pucelle is launching its very first music festival, with 4 concerts scheduled in the heart of Saint-Remy church, where the acoustics are perfect for listening to these performances.

For this fourth and final concert, Mickaël Parisot offers a claviorganum concert.

This instrument, also known as an organized harpsichord, is one of those utopias in music: it is the result of combining a harpsichord and a pipe organ in the same instrument, thus combining the characteristics and qualities of both instruments: the organ?s sustained sound and polyphonic legibility; the harpsichord?s attacks, rhythmic vitality and sound definition? Michaël Parisot, harpsichordist, organist and musical director of the Vesontio ensemble, offers a program to showcase this truly unprecedented instrument.

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (limited number of places).

German :

Die Gemeinde Domremy-la-Pucelle startet ihr allererstes Musikfestival mit vier Konzerten in der Kirche Saint-Remy, die eine perfekte Akustik für die Aufführungen bietet.

Im vierten und letzten Konzert spielt Mickaël Parisot ein Claviorganum-Konzert.

Dieses Instrument, das auch als organisiertes Cembalo bezeichnet wird, ist eine dieser Utopien in der Musik: Es entsteht, wenn man ein Cembalo und eine Pfeifenorgel in ein und demselben Instrument vereint und so die Eigenschaften und Qualitäten beider Instrumente miteinander verbindet: gehaltene Klänge und polyphone Lesbarkeit der Orgel; Attacken, rhythmische Vitalität und klangliche Definition des Cembalos? Michaël Parisot, Cembalist, Organist und musikalischer Leiter des Ensembles Vesontio, stellt Ihnen ein Programm vor, das dieses wahrhaft unerhörte Instrument zur Geltung bringt.

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen).

Italiano :

Il comune di Domremy-la-Pucelle lancia il suo primo festival musicale, con 4 concerti in programma nel cuore della chiesa di Saint-Remy, dove l’acustica è perfetta per ascoltare questi spettacoli.

Per questo quarto e ultimo concerto, Mickaël Parisot propone un concerto in claviorganum.

Questo strumento, noto anche come clavicembalo organizzato, è una delle utopie della musica: è il risultato della combinazione di un clavicembalo e di un organo a canne nello stesso strumento, unendo così le caratteristiche e le qualità di entrambi gli strumenti: il suono sostenuto e la chiarezza polifonica dell’organo; gli attacchi, la vitalità ritmica e la definizione del suono del clavicembalo? Michaël Parisot, clavicembalista, organista e direttore musicale dell’ensemble Vesontio, propone un programma che mette in mostra questo strumento davvero unico.

Prenotazione obbligatoria presso l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (numero di posti limitato).

Espanol :

El municipio de Domremy-la-Pucelle lanza su primer festival de música, con 4 conciertos programados en el corazón de la iglesia de Saint-Remy, donde la acústica es perfecta para escuchar estas actuaciones.

Para este cuarto y último concierto, Mickaël Parisot ofrece un concierto de claviórgano.

Este instrumento, también conocido como clavicémbalo organizado, es una de esas utopías de la música: es el resultado de combinar un clavicémbalo y un órgano de tubos en un mismo instrumento, aunando así las características y cualidades de ambos instrumentos: el sonido sostenido y la claridad polifónica del órgano; los ataques, la vitalidad rítmica y la definición sonora del clavicémbalo? Michaël Parisot, clavecinista, organista y director musical del conjunto Vesontio, propone un programa para dar a conocer este instrumento verdaderamente único.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos (plazas limitadas).

