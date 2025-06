Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de Quentin Guérillot Domrémy-la-Pucelle 6 juillet 2025 17:00

Vosges

Festival de musique « Domremy Fa Sol » concert de Quentin Guérillot 2 rue Principale Domrémy-la-Pucelle Vosges

La commune de Domremy-la-Pucelle lance son tout premier festival de musique avec 4 concerts programmés au cœur de l’église Saint-Remy où l’acoustique est parfaite pour écouter ces représentations.

Pour ce 2ème concert, retrouvez en duo Khrystyna Sarksyan, flûtiste internationale et Quentin Guérillot, organiste titulaire à la Basilique Saint-Denis qui jouera pour l’occasion sur un harmonium.

Ce concert vous invite à revivre l’atmosphère intime et raffinée d’un salon parisien du XIXème siècle. Dans ces lieux de rencontre artistique, l’harmonium tel ce magnifique Mustel occupait une place de choix. Ce soir, vous entendrez un éventail de ce répertoire des chefs-d’œuvre de Bach et Mozart, des pièces plus récentes signées Fauré ou Vierne, mais aussi des paraphrases et variations sur des airs d’opéra célèbres. Vous découvrirez ainsi les Variations sur « La Sonnambula » de Bellini, transcrites pour harmonium par Lefébure-Wély, ainsi qu’une Fantaisie sur des thèmes de Carmen de Borne, écrite pour flûte et harmonium.

En plus de ce concert, le carnaval vénitien de Neufchâteau sera présent dans le village avec pas moins de 100 costumés !

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (nombre de places limitées).Tout public

2 rue Principale

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

English :

The commune of Domremy-la-Pucelle is launching its very first music festival, with 4 concerts scheduled in the heart of Saint-Remy church, where the acoustics are perfect for listening to these performances.

For this 2nd concert, join international flautist Khrystyna Sarksyan and Quentin Guérillot, titular organist at the Basilique Saint-Denis, who will be playing a harmonium for the occasion.

This concert invites you to relive the intimate, refined atmosphere of a 19th-century Parisian salon. In these artistic meeting places, the harmonium like this magnificent Mustel occupied a place of choice. Tonight, you’ll hear a wide range of this repertoire: masterpieces by Bach and Mozart, more recent pieces by Fauré or Vierne, as well as paraphrases and variations on famous opera arias. Discover Bellini?s Variations on « La Sonnambula », transcribed for harmonium by Lefébure-Wély, and a Fantaisie sur des thèmes de Carmen by Borne, written for flute and harmonium.

In addition to this concert, the Neufchâteau Venetian Carnival will be present in the village, with no fewer than 100 costumed performers!

Reservations required at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (limited number of places).

German :

Die Gemeinde Domremy-la-Pucelle startet ihr allererstes Musikfestival mit vier Konzerten in der Kirche Saint-Remy, die eine perfekte Akustik für die Aufführungen bietet.

Im zweiten Konzert treten die internationale Flötistin Khrystyna Sarksyan und der Organist der Basilika Saint-Denis, Quentin Guérillot, im Duett auf, der zu diesem Anlass auf einem Harmonium spielt.

Dieses Konzert lädt Sie ein, die intime und raffinierte Atmosphäre eines Pariser Salons des 19. Jahrhunderts zu erleben. Jahrhunderts. An diesen Orten der künstlerischen Begegnung nahm das Harmonium wie dieser wunderschöne Mustel einen besonderen Platz ein. An diesem Abend werden Sie einen Querschnitt durch dieses Repertoire hören: Meisterwerke von Bach und Mozart, neuere Stücke von Fauré und Vierne, aber auch Paraphrasen und Variationen über berühmte Opernarien. Sie werden die Variationen über Bellinis « La Sonnambula » entdecken, die Lefébure-Wély für Harmonium transkribiert hat, sowie eine Fantasie über Themen aus Carmen von Borne, die für Flöte und Harmonium geschrieben wurde.

Neben diesem Konzert wird der venezianische Karneval von Neufchâteau mit nicht weniger als 100 Kostümierten im Dorf präsent sein!

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen).

Italiano :

Il comune di Domremy-la-Pucelle lancia il suo primo festival musicale, con 4 concerti in programma nel cuore della chiesa di Saint-Remy, dove l’acustica è perfetta per ascoltare questi spettacoli.

Il secondo concerto vedrà un duetto tra Khrystyna Sarksyan, flautista internazionale, e Quentin Guérillot, organista titolare della Basilique Saint-Denis, che per l’occasione suonerà un armonium.

Questo concerto invita a rivivere l’atmosfera intima e raffinata di un salotto parigino del XIX secolo. In questi luoghi di incontro artistico, l’armonium come questo magnifico Mustel occupava un posto d’elezione. Questa sera ascolterete una gamma di questo repertorio: capolavori di Bach e Mozart, brani più recenti di Fauré e Vierne, parafrasi e variazioni su celebri arie d’opera. Scoprirete le Variazioni su « La Sonnambula » di Bellini, trascritte per harmonium da Lefébure-Wély, e la Fantaisie sur des thèmes de Carmen di Borne, scritta per flauto e harmonium.

Oltre a questo concerto, il Carnevale veneziano di Neufchâteau sarà presente nel villaggio con non meno di 100 figuranti in costume!

È necessaria la prenotazione presso l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (numero di posti limitato).

Espanol :

El municipio de Domremy-la-Pucelle lanza su primer festival de música, con 4 conciertos programados en el corazón de la iglesia de Saint-Remy, donde la acústica es perfecta para escuchar estas actuaciones.

El 2º concierto ofrecerá un dúo entre Khrystyna Sarksyan, flautista internacional, y Quentin Guérillot, organista titular de la Basílica Saint-Denis, que tocará un armonio para la ocasión.

Este concierto le invita a revivir el ambiente íntimo y refinado de un salón parisino del siglo XIX. En estos lugares de encuentro artístico, el armonio -como este magnífico Mustel- ocupaba un lugar preferente. Esta noche, escuchará un abanico de este repertorio: obras maestras de Bach y Mozart, piezas más recientes de Fauré y Vierne, y paráfrasis y variaciones sobre famosas arias de ópera. Descubra las Variaciones sobre « La Sonnambula » de Bellini, transcritas para armonio por Lefébure-Wély, y la Fantaisie sur des thèmes de Carmen de Borne, escrita para flauta y armonio.

Además de este concierto, el Carnaval veneciano de Neufchâteau estará presente en el pueblo con no menos de 100 artistas disfrazados

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos (plazas limitadas).

