Festival de Musique du Haut-Jura Mes amours durent en tout temps Église Saint-Léger Chassal-Molinges

Église Saint-Léger 1 montée de l’église Chassal-Molinges Jura
Le 30 mai 2026 à 20h
Au XVè siècle, l’école franco-flamande voit émerger de profondes innovations qui marquent durablement l’histoire de l’écriture musicale. Parmi ses figures majeures se trouve Josquin Desprez, auteur de la célèbre chanson Mille regretz . Entre le nord de la France et les actuels Pays-Bas, plusieurs générations de musiciens, dont le talent rayonne dans toute l’Europe, se succèdent. Nombre d’entre eux séjournent en Italie, alors au cœur de la Renaissance artistique ; certains brièvement, d’autres durablement, comme Adrien Willaert et Jacques Arcadelt.
L’Ensemble Près de votre oreille souhaite aujourd’hui explorer ce répertoire fondamental en rendant hommage à un genre qui lui est cher la chanson.
Près de votre oreille, direction artistique Robin Pharo
Anaïs Bertrand, mezzo-soprano
Clément Debieuvre, ténor
François-Olivier Jean, ténor
Cyril Costanzo, basse
Caroline Lieby, harpe
Marie Lerbret, flûte à bec
Michal Gondko, luth et guitare renaissance
Pere Olivé, percussions
Marion Martineau, viole de gambe
Agnès Boissonnot-Guilbault, ténor de viole de gambe
Robin Pharo, violes et luth .
Église Saint-Léger 1 montée de l'église Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté
