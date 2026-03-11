Festival de Musique du Haut-Jura Mes amours durent en tout temps Église Saint-Léger Chassal-Molinges

Festival de Musique du Haut-Jura Mes amours durent en tout temps

Église Saint-Léger 1 montée de l’église Chassal-Molinges Jura

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Le 30 mai 2026 à 20h

Au XVè siècle, l’école franco-flamande voit émerger de profondes innovations qui marquent durablement l’histoire de l’écriture musicale. Parmi ses figures majeures se trouve Josquin Desprez, auteur de la célèbre chanson Mille regretz . Entre le nord de la France et les actuels Pays-Bas, plusieurs générations de musiciens, dont le talent rayonne dans toute l’Europe, se succèdent. Nombre d’entre eux séjournent en Italie, alors au cœur de la Renaissance artistique ; certains brièvement, d’autres durablement, comme Adrien Willaert et Jacques Arcadelt.

L’Ensemble Près de votre oreille souhaite aujourd’hui explorer ce répertoire fondamental en rendant hommage à un genre qui lui est cher la chanson.

Près de votre oreille, direction artistique Robin Pharo

Anaïs Bertrand, mezzo-soprano

Clément Debieuvre, ténor

François-Olivier Jean, ténor

Cyril Costanzo, basse

Caroline Lieby, harpe

Marie Lerbret, flûte à bec

Michal Gondko, luth et guitare renaissance

Pere Olivé, percussions

Marion Martineau, viole de gambe

Agnès Boissonnot-Guilbault, ténor de viole de gambe

Robin Pharo, violes et luth .

Église Saint-Léger 1 montée de l’église Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté

