Festival de musique électronique à l’abbaye de Watten Watten
Festival de musique électronique à l’abbaye de Watten Watten samedi 4 juillet 2026.
Watten
Festival de musique électronique à l’abbaye de Watten
25 Rue de la Montagne Watten Nord
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-05 03:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La 5ème édition du Festival de l’Abbaye c’est le 4 juillet prochain.
Toujours dans un cadre historique et idyllique, l’abbaye va résonner sur les meilleurs des sons rétro, techno, et hardtech. Pour cette édition nous t’avons préparé une line up explosif et qui sans aucun doute te fera taper du pied !
2 scènes la mainstage rétro, tech, hardtech, jump et la Green stage: house, deep, tech house
Restauration et buvette sur place.
La 5ème édition du Festival de l’Abbaye c’est le 4 juillet prochain.
Toujours dans un cadre historique et idyllique, l’abbaye va résonner sur les meilleurs des sons rétro, techno, et hardtech. Pour cette édition nous t’avons préparé une line up explosif et qui sans aucun doute te fera taper du pied !
2 scènes la mainstage rétro, tech, hardtech, jump et la Green stage: house, deep, tech house
Restauration et buvette sur place. .
25 Rue de la Montagne Watten 59143 Nord Hauts-de-France
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English :
The 5th edition of the Festival de l’Abbaye takes place on July 4.
Still in an idyllic, historic setting, the Abbey will resound to the best of retro, techno and hardtech sounds. For this year?s festival, we?ve put together an explosive line-up that?s sure to get your toes tapping!
2 stages: the mainstage: retro, tech, hardtech, jump and the Green stage: house, deep, tech house
Food and refreshments on site.
L’événement Festival de musique électronique à l’abbaye de Watten Watten a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme