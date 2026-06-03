Watten

Festival de musique électronique à l’abbaye de Watten

25 Rue de la Montagne Watten Nord

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-05 03:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La 5ème édition du Festival de l’Abbaye c’est le 4 juillet prochain.

Toujours dans un cadre historique et idyllique, l’abbaye va résonner sur les meilleurs des sons rétro, techno, et hardtech. Pour cette édition nous t’avons préparé une line up explosif et qui sans aucun doute te fera taper du pied !

2 scènes la mainstage rétro, tech, hardtech, jump et la Green stage: house, deep, tech house

Restauration et buvette sur place.

La 5ème édition du Festival de l’Abbaye c’est le 4 juillet prochain.

Toujours dans un cadre historique et idyllique, l’abbaye va résonner sur les meilleurs des sons rétro, techno, et hardtech. Pour cette édition nous t’avons préparé une line up explosif et qui sans aucun doute te fera taper du pied !

2 scènes la mainstage rétro, tech, hardtech, jump et la Green stage: house, deep, tech house

Restauration et buvette sur place. .

25 Rue de la Montagne Watten 59143 Nord Hauts-de-France

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English :

The 5th edition of the Festival de l’Abbaye takes place on July 4.

Still in an idyllic, historic setting, the Abbey will resound to the best of retro, techno and hardtech sounds. For this year?s festival, we?ve put together an explosive line-up that?s sure to get your toes tapping!

2 stages: the mainstage: retro, tech, hardtech, jump and the Green stage: house, deep, tech house

Food and refreshments on site.

L’événement Festival de musique électronique à l’abbaye de Watten Watten a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme