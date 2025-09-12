Festival de Musique Electronique Lauterbourg

Festival de Musique Electronique Lauterbourg vendredi 12 septembre 2025.

Festival de Musique Electronique

Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

De nombreux DJ se succèderont aux platines.

C’est dans un cadre exceptionnel que les fans de musique électronique pourront se défouler lors du 10ème festival de musique électronique. De nombreux DJ internationaux mais aussi par des artistes locaux français et allemands se succéderont aux platines. Plus de trente heures de musiques, échelonnées entre la journée et le soir.

Possibilité de camper sur place (sur réservation au 03 88 54 68 60), bar, foodtruck, plage et emplacement baignade, tout est mis en place pour passer un merveilleux moment. .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 33 12 93 info@ponderosa.family

English :

Numerous DJs will take turns at the turntables.

German :

Zahlreiche DJs werden sich an den Plattentellern abwechseln.

Italiano :

Una schiera di DJ salirà in cattedra.

Espanol :

Los platos estarán a cargo de numerosos DJ.

L’événement Festival de Musique Electronique Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg