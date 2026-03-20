Festival de musique Espeyrac
Festival de musique Espeyrac samedi 18 avril 2026.
Festival de musique
Salle des fêtes Espeyrac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
1ère édition avec les chanteurs Aurèle Key, Ad’Line et Alex Bianchi. Un village des voix, une grande fête. Organisé par l’association Festirac. Petite restauration et buvette sur place
10 .
Salle des fêtes Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 94 02
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English :
1st edition with singers: Aurèle Key, Ad’Line and Alex Bianchi. A village of voices, a big party. Organized by the Festirac association. Snacks and refreshments on site
L’événement Festival de musique Espeyrac a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)