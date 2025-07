Festival de musique l’Abbé Idéal Concerts du soir Place de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm

Début : 2025-07-27 20:00:00

fin : 2025-07-29

2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-01

L’abbaye de Saint-Michel en l’Herm ouvre ses portes à la musique pour la troisième édition du festival L’Abbé Idéal .

Durant 6 jours, l’Abbaye de SAINT-MICHEL EN L’HERM, patrimoine historique vendéen exceptionnel, accueille le festival de l' »Abbé Idéal » qui propose une programmation de musique classique accessible, diversifiée et joyeuse ! Des musiciens professionnels de haut-vol vous offrent des concerts de qualité dans un écrin acoustique de luxe et un lieu chargé d’âme. Faire découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres classiques et romantiques sera le fil conducteur de cette troisième édition.

Symphonies de Beethoven jouées en musique de chambre, récital de piano dans une ambiance tamisée, concert de musique folk, concert pédagogique des tubes de la musique classique… il y en aura pour tous les appétits !

Des partenariats avec l’école de musique, et la résidence de l’Herm pour personnes âgées continuent d’ancrer ce festival au sein du territoire et de consolider les liens avec les acteurs locaux.

Une formule abonnement est proposée pour les 5 concerts du soir

Dimanche 27 juillet, à 20h Héroïque 3ème Symphonie de Beethoven en Quatuor avec Piano

Lundi 28 juillet, à 19h Familial-Les tubes de la musique classique expliqués aux enfants

Mardi 29 juillet, à 20h Populaire-Duo atypique de cordes aux inspirations folk et jazz.

Jeudi 31 juillet, à 21h Nocturne-Récital de piano dans une ambiance tamisée

Vendredi 1er Août, à 20h Champêtre-Symphonie pastorale de Beethoven en sextuor à cordes

Chaque concert peut également se prendre individuellement. .

Place de l’Abbaye Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

The Abbey of Saint-Michel en l?Herm opens its doors to music for the third edition of the « Abbé Idéal » festival.

German :

Die Abtei von Saint-Michel en l’Herm öffnet ihre Tore für die Musik, um die dritte Ausgabe des Festivals « L’Abbé Idéal » zu veranstalten.

Italiano :

L’abbazia di Saint-Michel en l’Herm apre le porte alla musica per la terza edizione del festival « Abbé Idéal ».

Espanol :

La abadía de Saint-Michel en l’Herm abre sus puertas a la música con motivo de la tercera edición del festival « Abbé Idéal ».

