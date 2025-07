Festival de musique l’Abbé Idéal-Héroïque Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal-Héroïque Saint-Michel-en-l’Herm dimanche 27 juillet 2025.

Festival de musique l’Abbé Idéal-Héroïque

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-07-27 20:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

3ème Symphonie de Beethoven en quatuor avec piano

Plongez dans deux oeuvres orchestrales mythiques, intenses et flamboyantes, réinventées ici dans des versions pour quatuor (flûte, violon, violoncelle et piano), comme un petit orchestre de poche!

Une soirée pour découvrir ou redécouvrir deux puissants chefs-d’oeuvres sous une nouvelle lumière… Ouverture de Don Juan (W.A. Mozart), Symphonie n°3 Eroïca (L. Van Beethoven). (Transcriptions de Hummel et C. Burchard). .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

beethoven’s 3rd Symphony in piano quartet

German :

beethovens 3. Symphonie als Klavierquartett

Italiano :

la Terza Sinfonia di Beethoven in quartetto di pianoforti

Espanol :

3ª Sinfonía de Beethoven en cuarteto con piano

