Festival de musique l’Abbé Idéal-Itinérant Saint-Michel-en-l’Herm

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Balade musicale

Une abbaye en plein cœur de ville, c’est assez rare! C’est pourquoi le festival vous propose une promenade racontée et musicale dont le trajet et les étapes vous mèneront des rues de la commune à l’abbaye. Histoires, anecdotes et moments musicaux jalonneront le parcours. Prévoir une durée totale de marche d’environ 35 mn. En partenariat avec l’ADACT.

(Saint-Michel-en-l’herm-Abbaye-Durée 1h15) .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Musical stroll

German :

Musikalischer Spaziergang

Italiano :

Passeggiata musicale

Espanol :

Paseo musical

