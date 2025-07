Festival de musique l’Abbé Idéal- Populaire Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal- Populaire Saint-Michel-en-l’Herm mardi 29 juillet 2025.

Festival de musique l’Abbé Idéal- Populaire

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 20:00:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Duo atypiques de cordes aux inspirations Folk et Jazz

D’inspirations multiples, folk, jazz, le duo « Miró+Brunel » a de nombreuses cordes à son arc! Alternant violons, violoncelle et guitare, dans une musique entre compositions et improvisations, les deux comparses vous emmènent dans un voyage solaire, entre balades envoûtantes ou danses effrénées… Pour les plus téméraires, les jardins du château offriront la place à quelques pas de danses!

(Jardins de l’Abbaye-Durée: 1h15) .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Atypical string duo with Folk and Jazz inspirations

German :

Untypisches Streicherduo mit Folk- und Jazzinspirationen

Italiano :

Duo d’archi atipico con ispirazioni Folk e Jazz

Espanol :

Atípico dúo de cuerda con inspiraciones Folk y Jazz

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal- Populaire Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud