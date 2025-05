FESTIVAL DE MUSIQUE LE POISSON SUR LE TOIT – Villeneuve-la-Comptal, 7 juin 2025 19:00, Villeneuve-la-Comptal.

Aude

FESTIVAL DE MUSIQUE LE POISSON SUR LE TOIT Route de Mazères Villeneuve-la-Comptal Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Festival de musique organisé par le Moulin de la Pomelle à Villeneuve la Comptal

Le festival Le Poisson Sur Le Toit » revient le 7 Juin 2025 avec une affiche Exceptionnelle!

TechnoBrass Live Electro Brass (Rio de Janeiro) Fanfare Brésilienne avec le pouls des musiques électroniques !

Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs. Avec ses compositions originales, hypnotiques et enivrantes, TechnoBrass réveille nos instincts primitifs et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné.

M.A.N and the Maniacs Rock maniaco-distingué

Une chanteuse enchanteresse, une batteuse she-punk, un guitariste timbré et un corniste à la basse.

Sur le site du moulin à Eau de Villeneuve-la-Comptal dans la clairière du Moulin dès 19h00.

Restauration et Buvette sur place !

.

Route de Mazères

Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie

English :

Music festival organized by the Moulin de la Pomelle in Villeneuve la Comptal

Le Poisson Sur Le Toit » returns on June 7, 2025 with an exceptional line-up!

TechnoBrass Live Electro Brass (Rio de Janeiro) Brazilian brass band with the pulse of electronic music!

This extraordinary septet from Rio de Janeiro blends the warmth of brass instruments with the power of repetitive beats. With its original, hypnotic and intoxicating compositions, TechnoBrass awakens our primitive instincts and leads us inexorably towards a cult that is as exhilarating as it is unsuspected.

M.A.N and the Maniacs Manic Rock

An enchanting singer, a she-punk drummer, a crazy guitarist and a bass horn player.

On the site of the Moulin à Eau de Villeneuve-la-Comptal in the Moulin clearing from 7pm.

Catering and refreshments on site!

German :

Musikfestival, das von der Moulin de la Pomelle in Villeneuve la Comptal organisiert wird

Das Festival « Le Poisson Sur Le Toit » kehrt am 7. Juni 2025 mit einem außergewöhnlichen Programm zurück!

TechnoBrass Live Electro Brass (Rio de Janeiro) Brasilianische Blaskapelle mit dem Puls der elektronischen Musik!

Dieses außergewöhnliche Septett aus Rio de Janeiro mischt die Wärme von Blechbläsern mit der Kraft von repetitiven Beats. Mit ihren hypnotischen und berauschenden Originalkompositionen weckt TechnoBrass unsere primitiven Instinkte und führt uns unaufhaltsam zu einem Kult, der ebenso erhebend wie ungeahnt ist.

M.A.N and the Maniacs Manischer Rock

Eine bezaubernde Sängerin, eine She-Punk-Schlagzeugerin, ein verrückter Gitarrist und ein Hornist am Bass.

Auf dem Gelände der Wassermühle von Villeneuve-la-Comptal in der Lichtung der Mühle ab 19.00 Uhr.

Essen und Trinken vor Ort!

Italiano :

Festival musicale organizzato dal Moulin de la Pomelle di Villeneuve la Comptal

Il festival « Le Poisson Sur Le Toit » torna il 7 giugno 2025 con una formazione eccezionale!

TechnoBrass Live Electro Brass (Rio de Janeiro) Gruppo di ottoni brasiliani al ritmo della musica elettronica!

Questo straordinario settetto di Rio de Janeiro fonde il calore degli ottoni con la potenza dei ritmi ripetitivi. Con le sue composizioni originali, ipnotiche e inebrianti, TechnoBrass risveglia i nostri istinti primitivi e ci conduce inesorabilmente verso un culto tanto esaltante quanto insospettabile.

M.A.N and the Maniacs Manic Rock

Una cantante incantevole, una batterista she-punk, un chitarrista folle e un suonatore di corno di basso.

Sul sito del Moulin à Eau di Villeneuve-la-Comptal, nello spiazzo del Moulin, dalle ore 19.00.

Cibo e bevande sul posto!

Espanol :

Festival de música organizado por el Moulin de la Pomelle de Villeneuve la Comptal

El festival « Le Poisson Sur Le Toit » regresa el 7 de junio de 2025 con un cartel excepcional

TechnoBrass Live Electro Brass (Río de Janeiro) ¡Banda de metales brasileña con el pulso de la música electrónica!

Este extraordinario septeto de Río de Janeiro mezcla la calidez de los instrumentos de metal con la fuerza de los ritmos repetitivos. Con sus composiciones originales, hipnóticas y embriagadoras, TechnoBrass despierta nuestros instintos primitivos y nos conduce inexorablemente hacia un culto tan estimulante como insospechado.

M.A.N and the Maniacs Rock maníaco

Una cantante encantadora, una batería she-punk, un guitarrista loco y un bajista trompetista.

En el recinto del Moulin à Eau de Villeneuve-la-Comptal, en el claro del Moulin, a partir de las 19:00 h.

Comida y refrescos in situ

