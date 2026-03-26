Festival de musique Les Elysiks à Saint-Quentin Saint-Quentin
Festival de musique Les Elysiks à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 13 juin 2026.
Festival de musique Les Elysiks à Saint-Quentin
Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Festival Les Elysiks.
En 2026, l’association LesElysiks vous propose à nouveau des concerts entièrement gratuits le samedi 13 juin 2026 au parc des Champs-Elysées à Saint-Quentin avec en tête d’affiche, Sinclair.
Programme détaillé à venir.
Stands de restauration et buvettes sur place
Festival Les Elysiks.
En 2026, l’association LesElysiks vous propose à nouveau des concerts entièrement gratuits le samedi 13 juin 2026 au parc des Champs-Elysées à Saint-Quentin avec en tête d’affiche, Sinclair.
Programme détaillé à venir.
Stands de restauration et buvettes sur place .
Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France leselyziks@gmail.com
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English :
Les Elysiks Festival.
In 2026, the LesElysiks association is once again offering free concerts on Saturday June 13, 2026 at the Parc des Champs-Elysées in Saint-Quentin, headlined by Sinclair.
Detailed program to follow.
Food stalls and refreshment stands on site
L’événement Festival de musique Les Elysiks à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois
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