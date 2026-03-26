Festival de musique Les Elysiks à Saint-Quentin

Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Festival Les Elysiks.

En 2026, l’association LesElysiks vous propose à nouveau des concerts entièrement gratuits le samedi 13 juin 2026 au parc des Champs-Elysées à Saint-Quentin avec en tête d’affiche, Sinclair.

Programme détaillé à venir.

Stands de restauration et buvettes sur place

Festival Les Elysiks.

En 2026, l’association LesElysiks vous propose à nouveau des concerts entièrement gratuits le samedi 13 juin 2026 au parc des Champs-Elysées à Saint-Quentin avec en tête d’affiche, Sinclair.

Programme détaillé à venir.

Stands de restauration et buvettes sur place .

Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France leselyziks@gmail.com

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English :

Les Elysiks Festival.

In 2026, the LesElysiks association is once again offering free concerts on Saturday June 13, 2026 at the Parc des Champs-Elysées in Saint-Quentin, headlined by Sinclair.

Detailed program to follow.

Food stalls and refreshment stands on site

L’événement Festival de musique Les Elysiks à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois