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AGENDA · Péseux

Festival de musique Péseux

dimanche 12 juillet 2026 · Péseux

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Grange flechée
Ville
25190 Péseux
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Péseux

Festival de musique

Grange flechée Péseux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Et si on vous racontait l’histoire de Babar, en musique ? Petits et grands, venez écouter cette belle histoire accompagnés de sept musiciens ! En partenariat avec le Festival de Musique à St Hypp’.   .

Grange flechée Péseux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Festival de musique

L’événement Festival de musique Péseux a été mis à jour le 2026-07-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE