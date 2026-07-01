Festival de musique Péseux
dimanche 12 juillet 2026 · Péseux
Informations pratiques
Péseux
Festival de musique
Grange flechée Péseux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12 21:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Et si on vous racontait l’histoire de Babar, en musique ? Petits et grands, venez écouter cette belle histoire accompagnés de sept musiciens ! En partenariat avec le Festival de Musique à St Hypp’. .
Grange flechée Péseux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Festival de musique
L’événement Festival de musique Péseux a été mis à jour le 2026-07-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE