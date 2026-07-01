Informations pratiques

Péseux

Festival de musique

Grange flechée Péseux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Et si on vous racontait l’histoire de Babar, en musique ? Petits et grands, venez écouter cette belle histoire accompagnés de sept musiciens ! En partenariat avec le Festival de Musique à St Hypp’. .

Grange flechée Péseux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Festival de musique

L’événement Festival de musique Péseux a été mis à jour le 2026-07-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE