FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Perpignan

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026

6 rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 42 – 42 – 80

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-04-04

A Église des Dominicains, le Festival de Musique Sacrée fête son 40ème Printemps “Allégresse, l’air de la fête”

.

English :

At the Dominican Church, the Sacred Music Festival celebrates its 40th Spring: ?Allégresse, l?air de la fête?

