FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Perpignan dimanche 15 mars 2026.
6 rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 42 – 42 – 80
Tarif Pass Forfait
Début : 2026-03-15
fin : 2026-04-04
2026-03-15
A Église des Dominicains, le Festival de Musique Sacrée fête son 40ème Printemps “Allégresse, l’air de la fête”
6 rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Dominican Church, the Sacred Music Festival celebrates its 40th Spring: ?Allégresse, l?air de la fête?
