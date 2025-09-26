FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE D’AGDE 2025 4ÈME ÉDITION Agde

FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE D’AGDE 2025 4ÈME ÉDITION Agde vendredi 26 septembre 2025.

FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE D’AGDE 2025 4ÈME ÉDITION

Agde Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

En 2025, le Festival de Musique Sacrée d’Agde créé à l’initiative de la Ville d’Agde qui en a confié l’organisation à Agde Musica va vivre sa 4ème édition du 26 au 28 septembre.

Il s’est installé dans le paysage musical local et régional. Et le public est chaque année plus nombreux pour suivre cette aventure qui, au-delà d’une programmation de haut niveau, permet de faire vivre ce haut lieu patrimonial le magnifique sanctuaire qu’est Notre -Dame de l’Agenouillade au Grau d’Agde. Il est l’un des premiers lieux d culte marial connu et fréquenté depuis le haut moyen âge.

Cette année, nous vous invitons à nous suivre dans cette aventure et à vous laisser guider sur des « Chemins de lumière » qui vont nous emmener à travers la musique vocale sacrée polyphonique du Moyen-Âge à aujourd’hui.

Nous ouvrirons le Festival avec l’ensemble Aria è terra, ensemble de polyphonies corses et chant médiéval.

Pour le 2ème concert, nous aurons la grande joie d’accueillir Dulci Jubilo, l’un des meilleurs choeurs de chambre de la Région Occitanie, sous la direction de son chef Christopher Gibert pour « Luminous Night programme a capella phare de cet ensemble, qui nous propose une expérience sensitive par la musique, de l’ombre à la lumière.

Enfin, nous aurons le plaisir de retrouver l’ensemble vocal Allégories sous la direction de son jeune chef Stefano Bernabovi, qui nous avaient enchantés lors de la 1ère édition du Festival avec un très beau programme « Ad Te clamamus » qui explorait la richesse du répertoire marial avec notamment le sublime Stabat Mater de Caldara.

Avec leur programme « Re Vespaere », ils nous proposent une immersion dans la richesse des musiques pour l’Office des Vêpres, finissant avec l’éblouissant Dixit Dominus de Haendel.

« Aimer, c’est comprendre les cieux ; c’est mettre, qu’on dorme ou veille, une lumière dans ses yeux, une musique en son oreille » disait Victor Hugo.(

Poème « Mille chemins, un seul but »).

À travers ce Festival nous voulons vous aimer, apporter la lumière dans vos yeux, la musique dans vos oreilles, la joie et l’émotion dans votre coeur!

> Vendredi 26 septembre 20h30

Notre Dame de l’Agenouillade Grau d’Agde-

ARIA È TERRA -POLYPHONIES CORSES DIMMI LA STRADA

» Puisant son répertoire dans l’oralité séculaire des polyphonies traditionnelles, ce quintet vocal mixte atypique, basé en Gironde, aborde également les compositions contemporaines de la scène artistique corse, notamment celles de Jean-Claude Acquaviva (A Filetta) et Jean-Paul Poletti. Lors de ses concerts, Ària é Terra s’attache à mettre en valeur la richesse du chant choral corse sacré et profane dans une démarche de partage et de convivialité »

Dans un programme intitulé « Dimmi la strada » l’ensemble Aria è terra, nous proposera des passerelles entre polyphonies corses et chant sacré médiéval.

> Distribution

Frédéric Ottaviani, i trè voci / Jean-Philippe Fourcade, bassu è secunda

Fanny Châtelain, terza è secunda / Laurent Ottaviani, i trè voci

> Direction

Jean-Michel Ottaviani, bassu / Clément Ducret, bassu

> Samedi 27 septembre 20h30

Notre Dame de l’Agenouillade Grau d’Agde

LUMINOUS NIGHT- DULCI JUBILO

Choeur de chambre

> Direction musicale Christophe Gibert

Ode à la nuit et à la lumière

Grâce à des oeuvres sacrées et spirituelles tantôt méditatives comme *Abendied de Rheinberger, tantôt jubilatoires comme le Faire is the Heaven de Harris ,Dulci Jubilo souhaite ancrer ce parcours musical dans la joie d’être ensemble, réunis autour de ce répertoire enchanteur.

Les chanteurs investissent tout l’espace, jouant avec l’architecture et les acoustiques, offrant un moment suspendu au public où les oeuvres dialoguent et s’enchaînent dans le sillage d’une lumière omniprésente, rassurante et chaleureuse.

> Dimanche 28 septembre -17h

Notre Dame de l’Agenouillade -Grau d’Agde

RE VESPERE -ALLEGORIES

Allegories, ensemble vocal Direction musicale Stefano Bernabovi

Haendel Dixit Dominus Bitten, Duruflé, Tavener, Gorecki, Morini, Vasks

Quel plaisir de retrouver l’ensemble vocal Allégories sous la direction de son jeune chef

qui nous avaient enchantés lors de la 1ère édition du Festival avec un très beau programme « Ad Te clamamus » qui explorait la richesse du répertoire marial avec notamment le sublime Staber Mater de Caldara.

Avec ce programme « Re Vespaere », ils nous proposent une immersion dans la richesse des musiques pour l’Office des Vêpres, finissant avec l’éblouissant Dixit Dominus de Haendel.

> Billetterie:

en ligne sur https://www.festivaldemusiquesacree-agde.com

sur place , 1h avant le concert

Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Journey through the centuries on board a great text: the Ave Maria, by the Vocal Ensemble La Sportelle.

>Musical and artistic direction: Laetitia Corcelle

>Organ Emmanuelle Rollin

German :

Programm in der Warteschleife

Italiano :

Nel 2025, il Festival de Musique Sacrée d’Agde (Festival di Musica Sacra di Agde), nato su iniziativa della città di Agde e organizzato da Agde Musica, celebrerà la sua quarta edizione dal 26 al 28 settembre.

Espanol :

Programa en suspenso

