Festival de Musique Sacrée Jazz Nouvelle Orléans La cure Crest

La cure A.P.O.S.S. Association Paroissiale des Orgues de Saint-Sauveur Crest Drôme

2025-08-07 21:00:00

2025-08-07

2025-08-07

Composé d'amateurs et de professionnels à la retraite, Thomas Boulanger contrebasse, Jacques Bourdi batterie, Nicolas Petier buggle, Louis Quaire piano et Alain Schvob clarinette et saxo soprano, pratiquent d'oreille le jazz traditionnel depuis 30 ans

La cure A.P.O.S.S. Association Paroissiale des Orgues de Saint-Sauveur Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English:

Composed of amateurs and retired professionals, Thomas Boulanger double bass, Jacques Bourdi drums, Nicolas Petier buggle, Louis Quaire piano and Alain Schvob clarinet and soprano sax, have been playing traditional jazz by ear for 30 years

German:

Thomas Boulanger (Kontrabass), Jacques Bourdi (Schlagzeug), Nicolas Petier (Flügelhorn), Louis Quaire (Klavier) und Alain Schvob (Klarinette und Sopransaxophon) sind Amateure und pensionierte Profis, die seit 30 Jahren den traditionellen Jazz von Ohr zu Ohr praktizieren

Italiano:

Thomas Boulanger (contrabbasso), Jacques Bourdi (batteria), Nicolas Petier (tromba), Louis Quaire (pianoforte) e Alain Schvob (clarinetto e sax soprano) sono un gruppo di dilettanti e professionisti in pensione che da 30 anni suonano il jazz tradizionale a orecchio

Espanol:

Thomas Boulanger (contrabajo), Jacques Bourdi (batería), Nicolas Petier (corneta), Louis Quaire (piano) y Alain Schvob (clarinete y saxo soprano) son un grupo de aficionados y profesionales jubilados que llevan 30 años tocando jazz tradicional de oído

