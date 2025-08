Festival de Musique Sacrée Messe en Sol de Bach La cure Crest

Festival de Musique Sacrée Messe en Sol de Bach La cure Crest jeudi 7 août 2025.

Festival de Musique Sacrée Messe en Sol de Bach

La cure A.P.O.S.S. Association Paroissiale des Orgues de Saint-Sauveur Crest Drôme

Début : 2025-08-07 21:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Créé par Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae fait ses débuts sur la scène nationale en 2013, composé d’un chœur et d’un orchestre professionnel. Les Chœurs et solistes seront accompagnés d’un petit orchestre avec 2 violons, violoncelle et orgue

La cure A.P.O.S.S. Association Paroissiale des Orgues de Saint-Sauveur Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 20 44 74 g.cellier2@orange.fr

English :

Created by Mathieu Bonnin, Ensemble Sequentiae made its national debut in 2013, composed of a professional choir and orchestra. The choir and soloists will be accompanied by a small orchestra with 2 violins, cello and organ

German :

Das von Mathieu Bonnin gegründete Ensemble Sequentiae gab 2013 sein Debüt auf der nationalen Bühne und besteht aus einem professionellen Chor und Orchester. Die Chöre und Solisten werden von einem kleinen Orchester mit 2 Violinen, Cello und Orgel begleitet

Italiano :

Creato da Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae ha debuttato a livello nazionale nel 2013 e comprende un coro e un’orchestra di professionisti. Il coro e i solisti saranno accompagnati da una piccola orchestra con 2 violini, violoncello e organo

Espanol :

Creado por Mathieu Bonnin, Ensemble Sequentiae hizo su debut nacional en 2013, compuesto por un coro y una orquesta profesionales. El coro y los solistas estarán acompañados por una pequeña orquesta con 2 violines, violonchelo y órgano

