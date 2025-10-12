FESTIVAL DE MUSIQUES ANCIENNES L’ENSEMBLE « LES ITINÉRANTES AVEC LA MAÎTRISE DE L’IRVEM » Gignac

Pour cette 12ᵉ édition, cultivez la curiosité, à vous laisser surprendre par la puissance des émotions et à goûter, le temps d’un concert, à cette respiration profonde que seule la culture sait offrir. Dans un monde parfois trop bruyant, ces musiques ciselées et intemporelles viennent ranimer notre besoin vital d’harmonie et d’émerveillement.

Chaque automne, le Grand Pic Saint-Loup et les gorges de l’Hérault se métamorphosent le pic dresse son élan calcaire vers l’horizon, les rivières serpentent au creux des roches, et les villages aux pierres blondes se parent de résonances musicales venues d’un autre temps. Dans ces paysages uniques, les notes anciennes trouvent leur écrin et invitent chacun à un voyage intérieur, fait de découvertes et d’émotions partagées.

Parmi tous les concerts, venez à celui de Gignac avec les Itinérantes et la Maîtrise de l’IRVEM.

Les Itinérantes, trio vocal féminin unique en son genre, puise sa force dans la diversité de son répertoire. Portées par des arrangements originaux, Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte et Élodie Pont interprètent a cappella des chants de toutes les époques en plus de cinquante langues différentes, dans une itinérance à travers les styles, le temps et l’espace. Trois musiciennes aux univers bien distincts qui ont fait se rencontrer leurs diverses influences de la musique ancienne à la chanson française pour illustrer les thèmes qui leur sont chers les femmes, la nature, le voyage et l’imaginaire, mêlant des contes oubliés à des compositions originales.

La Maîtrise de l’IRVEM accueille les enfants à partir de 8 ans, les adolescents et les jeunes adultes. Elle se produit dans des concerts et des spectacles mis en scène. Son répertoire va du Moyen Âge à la musique contemporaine. La priorité est donnée à la technique vocale, à la découverte des répertoires, à la musicalité, à la prise en compte du sens des mots, de l’histoire et du contexte historique de l’œuvre.

Bertille de Swarte, chanteuse elle a enregistré plusieurs disques pour orgue et plain-chant baroque –, professeure de chant et directrice de l’IRVEM, en assure la direction. Son activité de pédagogue l’amène quotidiennement à rencontrer tous les publics scolaires, jeunes enfants, adultes, chanteurs professionnels, chefs de chœur. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

For this 12th edition, cultivate your curiosity, let yourself be surprised by the power of emotions and enjoy, for the duration of a concert, that deep breath that only culture can offer. In a world that is sometimes too noisy, this timeless, chiselled music revives our vital need for harmony and wonder.

German :

Ausgabe des Festivals soll die Neugierde geweckt werden, sich von der Kraft der Emotionen überraschen zu lassen und für die Dauer eines Konzerts einen tiefen Atemzug zu nehmen, den nur die Kultur bieten kann. In einer Welt, die manchmal zu laut ist, weckt diese fein ziselierte und zeitlose Musik unser lebenswichtiges Bedürfnis nach Harmonie und Staunen.

Italiano :

Per questa 12ª edizione, coltivate la vostra curiosità, lasciatevi sorprendere dalla forza delle emozioni e godetevi, per tutta la durata di un concerto, quel respiro profondo che solo la cultura può offrire. In un mondo a volte troppo rumoroso, questa musica cesellata e senza tempo riaccende il nostro bisogno vitale di armonia e meraviglia.

Espanol :

En esta 12ª edición, cultive su curiosidad, déjese sorprender por la fuerza de las emociones y disfrute, durante un concierto, de ese profundo respiro que sólo la cultura puede ofrecer. En un mundo a veces demasiado ruidoso, esta música cincelada y atemporal reaviva nuestra necesidad vital de armonía y asombro.

