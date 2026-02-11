Festival de musiques, danses et spectacles Le Festicule #8 Lus-la-Croix-Haute

Festival de musiques, danses et spectacles Le Festicule #8

Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-14

8ème édition du Festival de la compagnie des Tubercules.

Concerts, spectacles pour faire danser, bal folk.

.

Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 80 94 lacompagniedestubercules@gmail.com

English :

8th edition of the Compagnie des Tubercules Festival.

Concerts, dance shows, folk ball.

