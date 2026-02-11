Festival de musiques, danses et spectacles Le Festicule #8 Lus-la-Croix-Haute
Festival de musiques, danses et spectacles Le Festicule #8
Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-16
2026-03-14
8ème édition du Festival de la compagnie des Tubercules.
Concerts, spectacles pour faire danser, bal folk.
Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 80 94 lacompagniedestubercules@gmail.com
English :
8th edition of the Compagnie des Tubercules Festival.
Concerts, dance shows, folk ball.
