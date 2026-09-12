Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac Loubejac
samedi 12 septembre 2026 · Loubejac
Informations pratiques
Loubejac
Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac
La Halle Loubejac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Loubejac présente son premier festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac le 12 septembre 2026 à partir de 19h00
Chants occitan, celtiques, tsiganes, Danses tahitiennes avec Temps Clar, New Sky, Amsha, Porinetia 47, Mehaye, DJéphaistos, Maquillange46.
Le comité des fêtes de Loubejac présente son premier festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac le 12 septembre 2026 à partir de 19h00
Chants occitan, celtiques, tsiganes, Danses tahitiennes avec Temps Clar, New Sky, Amsha, Porinetia 47, Mehaye, DJéphaistos, Maquillange46.
Jeux gonflables et activités pour enfants.
Concert sous la halle.
Buvette/restauration sur place, parking gratuit.
Sanitaire, acces PMR, camping à 5 km. .
La Halle Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 90 48
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English : Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac
The Loubejac Festival Committee presents its first traditional music festival, “Le Loup-Bejac,” on September 12, 2026, starting at 7:00 p.m.:
Occitan, Celtic, and Gypsy songs, as well as Tahitian dances, featuring Temps Clar, New Sky, Amsha, Porinetia 47, Mehaye, DJ%E9phaistos, and Maquillange46.
L’événement Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac Loubejac a été mis à jour le 2026-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne