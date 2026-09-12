Informations pratiques

Loubejac

Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac

La Halle Loubejac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes de Loubejac présente son premier festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac le 12 septembre 2026 à partir de 19h00

Chants occitan, celtiques, tsiganes, Danses tahitiennes avec Temps Clar, New Sky, Amsha, Porinetia 47, Mehaye, DJéphaistos, Maquillange46.

Le comité des fêtes de Loubejac présente son premier festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac le 12 septembre 2026 à partir de 19h00

Chants occitan, celtiques, tsiganes, Danses tahitiennes avec Temps Clar, New Sky, Amsha, Porinetia 47, Mehaye, DJéphaistos, Maquillange46.

Jeux gonflables et activités pour enfants.

Concert sous la halle.

Buvette/restauration sur place, parking gratuit.

Sanitaire, acces PMR, camping à 5 km. .

La Halle Loubejac 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 90 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac

The Loubejac Festival Committee presents its first traditional music festival, “Le Loup-Bejac,” on September 12, 2026, starting at 7:00 p.m.:

Occitan, Celtic, and Gypsy songs, as well as Tahitian dances, featuring Temps Clar, New Sky, Amsha, Porinetia 47, Mehaye, DJ%E9phaistos, and Maquillange46.

L’événement Festival de musiques traditionnelles Le Loup’Bejac Loubejac a été mis à jour le 2026-08-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne