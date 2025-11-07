Festival de Nitting Nitting

Festival de Nitting

Rue Abbé Jean Colson Espace Pierre Messmer Nitting Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-14 2025-11-15

Le Festival de Nitting, c’est 4 artistes ou formations de jazz et une exposition artistique !

Information par téléphone.

Billetterie à la mairie de Nitting et à l’Espace Culturel E.Leclerc de Sarrebourg.Tout public

+33 6 11 38 07 56

English :

The Nitting Festival features 4 jazz artists or groups and an art exhibition!

Information by telephone.

Tickets at Nitting town hall and Espace Culturel E.Leclerc in Sarrebourg.

German :

Das Festival in Nitting besteht aus 4 Künstlern oder Jazzformationen und einer Kunstausstellung!

Informationen per Telefon.

Kartenverkauf im Rathaus von Nitting und im Espace Culturel E.Leclerc in Saarburg.

Italiano :

Il Nitting Festival presenta 4 artisti o gruppi jazz e una mostra d’arte!

Informazioni telefoniche.

Biglietti disponibili presso il municipio di Nitting e l’Espace Culturel E.Leclerc di Sarrebourg.

Espanol :

El Festival Nitting presenta a 4 artistas o grupos de jazz y una exposición de arte

Información por teléfono.

Entradas disponibles en el ayuntamiento de Nitting y en el Espace Culturel E.Leclerc de Sarrebourg.

