Festival de Nitting Nitting
Festival de Nitting Nitting vendredi 7 novembre 2025.
Festival de Nitting
Rue Abbé Jean Colson Espace Pierre Messmer Nitting Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:30:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-14 2025-11-15
Le Festival de Nitting, c’est 4 artistes ou formations de jazz et une exposition artistique !
Information par téléphone.
Billetterie à la mairie de Nitting et à l’Espace Culturel E.Leclerc de Sarrebourg.Tout public
Rue Abbé Jean Colson Espace Pierre Messmer Nitting 57790 Moselle Grand Est +33 6 11 38 07 56
English :
The Nitting Festival features 4 jazz artists or groups and an art exhibition!
Information by telephone.
Tickets at Nitting town hall and Espace Culturel E.Leclerc in Sarrebourg.
German :
Das Festival in Nitting besteht aus 4 Künstlern oder Jazzformationen und einer Kunstausstellung!
Informationen per Telefon.
Kartenverkauf im Rathaus von Nitting und im Espace Culturel E.Leclerc in Saarburg.
Italiano :
Il Nitting Festival presenta 4 artisti o gruppi jazz e una mostra d’arte!
Informazioni telefoniche.
Biglietti disponibili presso il municipio di Nitting e l’Espace Culturel E.Leclerc di Sarrebourg.
Espanol :
El Festival Nitting presenta a 4 artistas o grupos de jazz y una exposición de arte
Información por teléfono.
Entradas disponibles en el ayuntamiento de Nitting y en el Espace Culturel E.Leclerc de Sarrebourg.
L’événement Festival de Nitting Nitting a été mis à jour le 2025-10-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG