Festival de Noël au Spectacle #4 à la MCL de Gauchy Gauchy

Festival de Noël au Spectacle #4 à la MCL de Gauchy

Rue Gabriel Péri Gauchy Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-02

La 4ème édition du Festival de Noël à la MCL promet une célébration encore plus magique !

Le Festival de Noël à la MCL est de retour pour sa 4ème édition, et cette année, nous sommes prêts à vous éblouir avec un programme incroyable qui fera briller vos yeux et réchauffera vos cœurs.

Le festival se déroulera du 2 au 20 décembre 2025 à la MCL, transformant l’espace en un lieu enchanteur où la magie de Noël prend vie. Cette année, nous avons réuni une variété de spectacles et d’artistes exceptionnels qui promettent de ravir tous les publics.

Programmation

– 2 décembre à 9h15 10h45 14h15 Bal participatif Glish up va¨vaï

A partir de 3 ans

– 4 décembre à 10h00 14h15 Théâtre Les cosmics

A partir de 6 ans

– 5 décembre à 14h15 20h00 Cirque Deux secondes

A partir de 5 ans

– 9 décembre à 14h15 Conte et chant Le monde est dans mon sac

A partir de 5 ans

– 12 décembre à 14h15 20h00 Cirque Aux étoiles !

A partir de 5 ans

– 13 décembre à 10h30 Conte, chant et musique Le Noël de Lilinskaïa

Enfants de 2 à 4 ans

– 16 décembre à 10h00 14h15 Théâtre Le Petit Prince

A partir de 10 ans

– 18 et 19 décembre à 10h00 14h15

– 20 décembre à 10h30

Théâtre d’objets Casimir

A partir de 7 ans

Tarifs de 3,5€ à 5€.

Infos et réservations 03.23.40.20.00 reservation.mcl@ville-gauchy.fr

Billetterie https://billetterie.mclgauchy.fr/index.php

MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

Rue Gabriel Péri 02430 Gauchy

Lundi de 14h00 à 17h30

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Samedi 9h00 à 12h00 .

Rue Gabriel Péri Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 20 00 reservation.mcl@ville-gauchy.fr

