Festival de Noël Les Andelys
Festival de Noël Les Andelys vendredi 19 décembre 2025.
Festival de Noël
Place Nicolas Poussin Les Andelys Eure
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19
fin : 2026-01-04
2025-12-19
Le Festival de Noël, organisé par l’OCLA, aura lieu du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026.
Les animations suivantes seront proposées
– Piste de luge
– Carrousel
– Baby-grimp
L’entrée est de 4 € pour l’ensemble des attractions et le ticket est valable pour une durée de 30 minutes.
Le Festival de Noël sera ouvert
– Jours de semaine 14h-19h
– Week-end 10h-19h
– Fermeture à 16h 24 & 31 décembre
– Fermeture le 25 décembre et le 1 er janvier. .
Place Nicolas Poussin Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 ocla2@orange.fr
