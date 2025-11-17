Festival de Noël

Le Festival de Noël, organisé par l’OCLA, aura lieu du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

Les animations suivantes seront proposées

– Piste de luge

– Carrousel

– Baby-grimp

L’entrée est de 4 € pour l’ensemble des attractions et le ticket est valable pour une durée de 30 minutes.

Le Festival de Noël sera ouvert

– Jours de semaine 14h-19h

– Week-end 10h-19h

– Fermeture à 16h 24 & 31 décembre

– Fermeture le 25 décembre et le 1 er janvier. .

Place Nicolas Poussin Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 ocla2@orange.fr

English : Festival de Noël

L’événement Festival de Noël Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération