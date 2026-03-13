Festival de Pâques à Land aux Lutins

1 Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le Festival de Pâques du Land aux Lutins invite les familles à vivre une chasse aux œufs pleine d’aventures en pleine nature. Au programme chasse aux oeufs avec récompenses chocolatées aux enfants, contes avec Gallitrappe et nouveauté 2026, la recherche de l’Œuf Magique qui permettra à une famille de gagner 4 entrées pour revenir au parc.

Gallitrappe, le célèbre Korrigan conteur de la Forêt de Brocéliande sera présent au parc Land aux Lutins venez prendre le temps d’écouter ses histoires dans la forêt magique des Lutins de Branzého. .

1 Landaul 56690 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival de Pâques à Land aux Lutins Landaul a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon