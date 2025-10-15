Festival de Pâques Aix-en-Provence

Festival de Pâques

Du 28/03 au 12/04/2026 tous les jours. Grand Théâtre de Provence Conservatoire Darius Milhaud Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-12

2026-03-28

À l’origine de cette création, deux hommes Renaud Capuçon, violoniste de renommée internationale et Dominique Bluzet, directeur du Grand Théâtre de Provence avec le soutien du CIC, partenaire fondateur.

Depuis plus de 10 ans, nous proposons aux plus grands artistes du monde de vivre l’aventure extraordinaire du Festival de Pâques en permettant à ce territoire de vivre

ces moments uniques dans les meilleures conditions.



Daniel Baal, président du CIC, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon, respectivement directeur exécutif et directeur artistique, ont officiellement lancé la 13e édition du Festival de Pâques. Avec plus de 900 artistes, 21 concerts payants et jusqu’à 100 événements musicaux gratuits à Aix-en-Provence et dans la région Sud, l’édition 2026 affirme fièrement son ambition artistique. Cette année, de nouvelles initiatives verront le jour dans le cadre de Musique en Partage , le programme gratuit et solidaire du festival.

Au cours des douze dernières années, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence est devenu un événement incontournable du calendrier musical classique européen. La manière dont le Festival allie esprit d’entreprise, excellence et solidarité régionale se reflète dans son partenaire fondateur, le CIC.



En 2026, un orchestre très prestigieux s’y installera en résidence le Philharmonique de Munich, dirigé par Lahav Shani !



Fondé en 1893, l’Orchestre Philharmonique de Munich (Münchner Philharmoniker) compte parmi les grandes phalanges européennes. Son nom est synonyme d’une longue tradition d’excellence et d’un répertoire varié et exigeant. Gustav Mahler, Bruno Walter, Sergiu Celibidache ou Christian Thielemann ont marqué de leur empreinte cet orchestre plus que centenaire. C’est maintenant à Lahav Shani, nouveau directeur musical, bien connu des mélomanes aixois, de prendre en main la destinée des musiciens munichois.

L’orchestre est fortement implanté dans la capitale bavaroise et y jouit d’une exceptionnelle popularité. C’est sans doute en partie du a des programmes éducatifs et intergénérationnels originaux qui entraînent le Münchner Philharmoniker en dehors des sentiers battus.

Concerts pour les enfants, les jeunes et les écoles, répétitions générales publiques, ateliers et concerts dans des lieux insolites permettent au public de découvrir la musique classique et le travail d’un grand orchestre symphonique différemment.



L’Orchestre Philharmonique de Munich et le Festival de Pâques ont en commun le goût de l’excellence et du partage. C’est donc une grande joie d’accueillir l’orchestre en résidence à Aix-en-Provence en point d’orgue de l’édition 2026 ! .

Grand Théâtre de Provence Conservatoire Darius Milhaud Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two men are behind this creation: Renaud Capuçon, internationally renowned violinist, and Dominique Bluzet, director of the Grand Théâtre de Provence, with the support of CIC, founding partner.

German :

Am Anfang dieser Kreation standen zwei Männer: Renaud Capuçon, ein international renommierter Violinist, und Dominique Bluzet, Direktor des Grand Théâtre de Provence mit der Unterstützung des Gründungspartners CIC. I

Italiano :

La creazione di quest’opera nasce da un’idea di due uomini: Renaud Capuçon, violinista di fama internazionale, e Dominique Bluzet, direttore del Grand Théâtre de Provence, con il sostegno del CIC, partner fondatore.

Espanol :

La creación de esta obra fue obra de dos hombres: Renaud Capuçon, violinista de fama internacional, y Dominique Bluzet, director del Gran Teatro de Provenza, con el apoyo del CIC, socio fundador.

