Festival de Pâques de Colmar, Colmar

Festival de Pâques de Colmar

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-28

fin : 2026-04-06

2026-03-28

Nous avons le plaisir de vous convier à une nouvelle édition du Festival de Pâques de Colmar qui aura lieu du 4 au 21 avril 2025.

Solistes internationaux, jeunes talents, orchestres et choeurs régionaux et européens, ensembles vocaux ou de musique de chambre sont nos invités pour servir un programme riche et varié.

L’un des fils rouges de notre programmation est le violon avec trois artistes majeurs de leur génération Sayaka Shoji, Emmanuel Coppey qui s’illustreront dans des concertos (Mozart et Double Brahms) et Gaëlle Spieser qui interprètera la Sonate de Ravel.

Le compositeur Maurice Ravel étant notre second fil rouge du festival 2025, nous re.découvrirons ses oeuvres interprétées par l’Orchestre Philharmonique de Prague, l’ensemble vocal Les Métaboles ou encore par le Quatuor Van Kuijk lors du concert du Lundi de Pâques.

Parmi les solistes et chefs invités notons cette année la présence de flûtiste Philippe Bernold qui interprètera l’intégrale des Quatuors pour flûte et cordes de Mozart, des chefs d’orchestre Emmanuel Villaume et Marc Coppey.

Nouveauté 2025 le partenariat que le Festival de Pâques de Colmar a tissé avec l’Opéra national de Rhin et qui nous permet de vous inviter à assister à une représentation de l’opéra La Traviata.

Nous nous réjouissons de vous annoncer la présence très attendue, du Concert Spirituel sous la direction d’Hervé Niquet pour un concert choeur et orchestre, qui mettra à l’honneur les compositeurs Mozart et Haydn. Il y a longtemps qu’ils n’étaient pas venus en Alsace, nous réparons cela le mois d’avril !

N’oublions pas les spectacles scolaires et jeunes publics qui inviteront à découvrir l’art du Kamishibaï tradition japonaise dans l’art de raconter les récits par des illustations via un petit théâtre de poche ; au travers d’un spectacle de conte musical intitulé Un petit samouraï, mais un samouraï quand même.

Nous poursuivrons notre volonté de transmission et d’actions pédagogiques avec une masterclasse offerte aux jeunes musiciens de Colmar et plus largement d’Alsace, ainsi qu’une journée de fête musicale qui mêlera musiciens amateurs et professionnels des conservatoires de Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Saint-Louis.

Cette année encore nous vous inviterons à investir les lieux qui nous accueillent Théâtre municipal de Colmar, Eglise Saint-Matthieu, Musée Unterlinden, Salle Europe pour 14 manifestations qui nous permettent d’aller à la rencontre d’un large public dans toute l’agglomération colmarienne.

+33 3 89 41 71 43 lesmusicales@orange.fr

