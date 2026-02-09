Festival de Pâques Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine Colmar
Festival de Pâques Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine Colmar dimanche 29 mars 2026.
Festival de Pâques Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
L’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine, formation d’élite française, rend visite aux Colmariens pour un concert prestigieux et offre un après-midi où éclat, virtuosité et émotions s’unissent dans un répertoire puissant et accessible.
Direction Bastien Stil, Marc Coppey au violoncelle
Programme
Gulda Concerto pour violoncelle
Rossini Ouverture du Barbier de Séville
Saint-Saëns Ouverture de La Princesse jaune
Debussy Petite Suite
De Falla L’Amour Sorcier .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 71 43 lesmusicales@orange.fr
English :
The Orchestre d?Harmonie de la Garde Républicaine, France?s elite brass band, visits Colmarians for a prestigious concert, offering an afternoon of brilliance, virtuosity and emotion in a powerful yet accessible repertoire.
