Festival de Pâques Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine Colmar

Festival de Pâques Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine, formation d’élite française, rend visite aux Colmariens pour un concert prestigieux et offre un après-midi où éclat, virtuosité et émotions s’unissent dans un répertoire puissant et accessible.

Direction Bastien Stil, Marc Coppey au violoncelle

Programme

Gulda Concerto pour violoncelle

Rossini Ouverture du Barbier de Séville

Saint-Saëns Ouverture de La Princesse jaune

Debussy Petite Suite

De Falla L’Amour Sorcier .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 71 43 lesmusicales@orange.fr

English :

The Orchestre d?Harmonie de la Garde Républicaine, France?s elite brass band, visits Colmarians for a prestigious concert, offering an afternoon of brilliance, virtuosity and emotion in a powerful yet accessible repertoire.

