FESTIVAL DE PART ET D’AUTRE Clapiers

FESTIVAL DE PART ET D'AUTRE
samedi 25 avril 2026
FESTIVAL DE PART ET D’AUTRE
Avenue Charles de Gaulle Clapiers Hérault
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Festival de formes artistiques émergentes
Samedi 25 Avril 2026
11h-22h
Le + du festival
La Cie d’Autre Part défend une programmation composée aussi bien d’artistes professionnel.le.s qu’en voie de professionnalisation
Au programme
Théâtre tout public, danse, solo clownesque et concert, à prix libres !
Sur place
Buvette et petite restauration bio/locale
RÉSERVATION
en direct au 04 34 88 76 84
OU
Mariel Simonneau pour la Cie
06 85 33 94 21
ciedautrepart@gmail.com .
Avenue Charles de Gaulle Clapiers 34830 Hérault Occitanie
English :
Festival of emerging art forms
Saturday, April 25, 2026
11am-10pm
The festival +
The Cie d’Autre Part defends a program made up of both professional and emerging artists
