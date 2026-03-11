FESTIVAL DE PART ET D’AUTRE Clapiers

FESTIVAL DE PART ET D’AUTRE

Avenue Charles de Gaulle Clapiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Festival de formes artistiques émergentes

Samedi 25 Avril 2026

11h-22h

Le + du festival

La Cie d’Autre Part défend une programmation composée aussi bien d’artistes professionnel.le.s qu’en voie de professionnalisation

Au programme

Théâtre tout public, danse, solo clownesque et concert, à prix libres !

Sur place

Buvette et petite restauration bio/locale

RÉSERVATION

en direct au 04 34 88 76 84

OU

Mariel Simonneau pour la Cie

06 85 33 94 21

ciedautrepart@gmail.com .

Avenue Charles de Gaulle Clapiers 34830 Hérault Occitanie

English :

Festival of emerging art forms

Saturday, April 25, 2026

11am-10pm

The festival +

The Cie d’Autre Part defends a program made up of both professional and emerging artists

