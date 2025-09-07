Festival de Peinture de Santenay Santenay Santenay

Festival de Peinture de Santenay

Santenay Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or

L’Agence de Tourisme de Santenay organise la 6ème édition de son Festival de Peinture qui aura lieu dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 18h dans le village de Santenay.

Il s’agit, en une journée, de réaliser un ou plusieurs tableaux sur un thème libre.

L’exposition et la vente des œuvres se feront sur des grilles place du jet d’eau.

Cette année encore, les participants pourront apporter et exposer jusqu’à 3 de leurs autres œuvres, lesquelles seront sous la responsabilité des bénévoles de l’association.

Toute personne pratiquant la peinture quelle que soit la technique utilisée (peinture à l’huile, peinture acrylique, aquarelle, fusain, pastels, dessins à la plume, etc…) peut participer à cette manifestation.

L’occasion pour les artistes de faire connaître leur talent auprès du public, qui pourra les observer en plein travail.

Dans le cadre de cette manifestation, un marché d’artisanat sera installé Place du Jet d’Eau

Au programme :

-Animation musicale avec le groupe « Roger Roger »

-Balades à dos d’âne

-Vente des œuvres

-Petite restauration sur place.

Tous les ingrédients seront réunis pour passer un agréable moment de convivialité en famille ou entre amis ! .

Santenay Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 63 15 santenay@beaune-tourisme.fr

