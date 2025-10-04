Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel ASEP ASEP Besançon
ASEP 22 Rue Résal Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-18
2025-10-04
Christophe Cheysson plonge avec son appareil photo depuis des années, nourri par sa collaboration avec Jacques Perrin sur des films tels que Océans, L’Odyssée ou Méditerranée. Ses images sous-marines, issues de projets de fiction, se distinguent de l’approche documentaire et dévoilent une esthétique singulière. Peu à peu, il a constitué une série qui raconte l’histoire du travail en immersion et rend hommage aux océanautes chers à Jacques Cousteau. .
ASEP 22 Rue Résal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
English : Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel ASEP
German : Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel ASEP
