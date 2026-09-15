Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP ASEP Besançon
samedi 3 octobre 2026 · ASEP · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP
ASEP 22 Rue Résal Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-03
Fiona Desert – Desire Machine
Entre burn-out et chaos électrique, Fiona Desert explore la recherche du silence et de l’apaisement face au bruit du monde. Dans Desire Machine, l’humain s’efface pour laisser place aux structures, à l’acier et aux lignes architecturales.
Tournant le regard vers le ciel à la recherche d’une lueur d’espoir, l’artiste fige une lutte entre matière et âme. Une série qui invite à traverser le chaos pour atteindre progressivement un espace de calme, jusqu’à la rencontre avec l’eau et l’apaisement. .
ASEP 22 Rue Résal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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