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AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP ASEP Besançon

samedi 3 octobre 2026 · ASEP · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
ASEP
Adresse
22 Rue Résal
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP

ASEP 22 Rue Résal Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-03

Fiona Desert – Desire Machine

Entre burn-out et chaos électrique, Fiona Desert explore la recherche du silence et de l’apaisement face au bruit du monde. Dans Desire Machine, l’humain s’efface pour laisser place aux structures, à l’acier et aux lignes architecturales.

Tournant le regard vers le ciel à la recherche d’une lueur d’espoir, l’artiste fige une lutte entre matière et âme. Une série qui invite à traverser le chaos pour atteindre progressivement un espace de calme, jusqu’à la rencontre avec l’eau et l’apaisement.   .

ASEP 22 Rue Résal Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – ASEP Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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