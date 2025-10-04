Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Brasserie Granvelle Brasserie Granvelle Besançon

Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Brasserie Granvelle Brasserie Granvelle Besançon samedi 4 octobre 2025.

Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Brasserie Granvelle

Brasserie Granvelle 3 place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-26 20:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Cette année encore, les bénévoles de l’association Grain de Pixel vous invitent à découvrir la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Au total, 14 lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions uniques, mettant en lumière le travail d’artistes venus d’horizons différents. Au Kursaal, plongez dans l’univers singulier de 27 photographes. Chaque exposition est une invitation à explorer de nouveaux regards, des écritures visuelles audacieuses et des sensibilités multiples.

À la Brasserie Granvelle, découvrez le travail de Francesco Zanin, qui capte l’atmosphère des marchés aux puces dédiés au vintage à travers des clichés instantanés réalisés avec un Polaroid SX-70. Ses images mettent en résonance un passé souvent idéalisé avec notre époque contemporaine. On y voit des enfants interroger leurs parents ou grands-parents sur des objets qui leur paraissent étranges, créant ainsi un dialogue sensible entre générations. .

Brasserie Granvelle 3 place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

English : Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Brasserie Granvelle

German : Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Brasserie Granvelle

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Brasserie Granvelle Besançon a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON